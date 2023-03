Burkina Faso will wieder diplomatische Beziehungen mit Nordkorea aufnehmen

Burkina Faso hat beschlossen, seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea wieder aufzunehmen.Die Militärregierung des westafrikanischen Binnenstaates gab die Entscheidung am Donnerstag in einer Erklärung auf ihrer Website und Facebook bekannt.Außenministerin Olivia Rouamba sagte, die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen mit Nordkorea werde ermöglichen, eine beispielhafte Kooperation in mehreren Bereichen, einschließlich der Sicherheit, aufrechtzuerhalten.Burkina Faso hatte 2017 im Einklang mit Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen das nordkoreanische Nuklearprogramm seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea abgebrochen.Nach der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 herrschen in dem Land wegen häufiger Staatsstreiche und Aktivitäten von radikalen Islamisten politische Unruhen.