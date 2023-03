Parlament verabschiedet Gesetz für größere Steueranreize für Halbleiterindustrie

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der auf die Förderung der einheimischen Halbleiterindustrie abzielt.Im Mittelpunkt des Änderungsentwurfs zum Gesetz zur Beschränkung der Sonderbesteuerung, des sogenannten „K-Chips Act“, stehen größere Steuergutschriften für Unternehmen, wenn sie Anlageinvestitionen in nationalen strategischen Industrien, darunter Halbleiter, tätigen.Zu den nationalen strategischen Technologien wurden Halbleiter, sekundäre Batterien, Impfstoffe, Displays, Wasserstoff sowie Fortbewegungsmittel der Zukunft wie Elektroautos und autonome Fahrzeuge gezählt.Nach dem Gesetz wird die Steuergutschrift für Großunternehmen und große Mittelständler bei Anlageinvestitionen auf diesen Gebieten von derzeit acht Prozent auf 15 Prozent erhöht. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) steigt die Höhe der Steuergutschrift von 16 auf 25 Prozent.Lediglich in diesem Jahr wird zudem für den Investitionsanstieg gegenüber der durchschnittlichen Investitionssumme in den vergangenen drei Jahren eine zusätzliche Steuergutschrift von zehn Prozent gewährt. Demnach können Großunternehmen von einer Gutschrift von bis zu 25 Prozent profitieren, KMU von bis zu 35 Prozent.Die Regierung erläuterte, dass die Steueranreize für Halbleiterinvestitionen nach der Revision verglichen mit führenden Nationen im Halbleiterbereich wie den USA dem welthöchsten Stand entsprächen.Das neue Gesetz wird voraussichtlich Anfang April verkündet.Die Halbleiterbranche und Unternehmerkreise begrüßten unterdessen die Verabschiedung des K-Chips Act.