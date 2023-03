Südkorea schafft es nicht in Anleiheindex WGBI

Photo : YONHAP News

Es ist Südkorea nicht gelungen, im ersten Halbjahr dieses Jahres in den World Government Bond Index (WGBI) aufgenommen zu werden.WGBI zählt zu den drei führenden Anleiheindizes der Welt.Der Indexanbieter FTSE Russell gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, Südkorea auf der Beobachtungsliste zu belassen.Südkorea war im vergangenen September auf die Beobachtungsliste für eine potenzielle Aufnahme in den WGBI gesetzt worden. Branchenbeobachter meinen, dass Südkoreas Einzug in den Index im kommenden September wahrscheinlicher als im März sei.Das Koreanische Finanzinstitut rechnete damit, dass im Falle von Südkoreas Aufnahme in den WGBI ausländische Investitionen in Höhe von 50 bis 60 Billionen Won (39 bis 46 Milliarden Dollar) in dessen Staatsanleihen fließen würden.