Atypisch Beschäftigte an Schulen treten in Generalstreik

Photo : YONHAP News

Atypisch Beschäftigte an Schulen sind heute für einen Tag in den Generalstreik getreten, um die Verbesserung des Lohnsystems zu verlangen.Die Gewerkschaft von atypisch Beschäftigten an den Schulen unter dem Dachverband KCTU und weitere Gewerkschaften fordern die Regierung auf, sich für die Beseitigung der Diskriminierung der atypisch Beschäftigten an den Schulen und für eine Lösung für anhaltend niedrige Löhne einzusetzen. Sie planen landesweit Kundgebungen in der Nähe der Bildungsämter.Das Bildungsamt der Stadt Seoul teilte mit, Schülern Brot und Milch als Alternative zum Schulessen bereitzustellen oder sie dazu zu veranlassen, ihr Essen mitzubringen, damit die Schulspeisung nicht ausfallen müsse.