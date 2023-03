Washington: Russland versucht von Nordkorea Munition zu kaufen

Photo : YONHAP News

Russland versucht laut dem Weißen Haus, im Austausch für die Lieferung von Lebensmitteln zusätzliche Munition von Nordkorea zu erwerben.Die entsprechende Äußerung machte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, am Donnerstag (Ortszeit) bei einer telefonischen Pressekonferenz.Im Mittelpunkt dieser Bemühungen stehe ein slowakischer Waffenhändler mit dem Namen Aschot Mkrtytschew. Er sei wegen des Versuchs, nordkoreanische Waffen an Russland zu verkaufen, vom US-Finanzministerium sanktioniert worden, hieß es.Das US-Finanzministerium gab früher am Donnerstag bekannt, dass Mkrtytschew zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 mit nordkoreanischen Beamten zusammengearbeitet habe, um über zwei Dutzend Arten von Waffen und Munition für Russland zu beschaffen, im Austausch für verschiedene Materialien, darunter Verkehrsflugzeuge, Rohstoffe und Waren, die an Nordkorea geschickt werden sollen.Als Teil dieses vorgeschlagenen Geschäfts würde Russland über zwei Dutzend Arten von Waffen und Munition aus Pjöngjang erhalten. Wie außerdem zu hören sei, versuche Russland, eine Delegation nach Nordkorea zu schicken, und biete Nordkorea Lebensmittel im Austausch für Munition an, fügte Kirby hinzu.