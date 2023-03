Menschenrechtsorganisationen begrüßen Bekanntmachung von Seouls Bericht zu Menschenrechten in Nordkorea

Internationale Menschenrechtsorganisationen haben die Bekanntmachung eines Berichts über Menschenrechte in Nordkorea durch die südkoreanische Regierung begrüßt.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Freitag.Südkorea habe seit vielen Jahren eine riesige Menge an Menschenrechtsinformationen von nordkoreanischen Flüchtlingen gesammelt, diese jedoch hinter einem Schleier der Verschwiegenheit versteckt. Daher sei es sehr wichtig, dass einige dieser Informationen endlich öffentlich gemacht würden, sagte Phil Robertson, stellvertretender Direktor der Asienabteilung bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.Dies werde zu einem viel breiteren Verständnis der Gräueltaten beitragen, die regelmäßig vom Kim Jong-un-Regime begangen würden. Die internationale Gemeinschaft müsse angesichts der entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen durch Nordkorea ihren Druck verschärfen, fügte er hinzu.Greg Scarlatoiu, Exekutivdirektor der Organisation Committee for Human Rights in North Korea (HRNK), sah laut VOA in der Bekanntmachung des Berichts eine Botschaft, dass Südkorea in der internationalen Gemeinschaft bei den Bemühungen um die Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea die Führung übernehmen will.Das südkoreanische Vereinigungsministerium machte am Donnerstag erstmals Einzelheiten seines Berichts über die Menschenrechte in Nordkorea öffentlich. Der 450-seitige Bericht beruht auf Aussagen von etwa 500 nordkoreanischen Flüchtlingen.Darin werden Menschenrechtsverstöße des nordkoreanischen Regimes aufgelistet, darunter öffentliche Hinrichtungen von Jugendlichen und Schwangeren.Nach dem Erlass des nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes 2016 hat die Regierung seit 2017 jedes Jahr einen Bericht über die Menschenrechte in Nordkorea herausgegeben. Die Berichte wurden jedoch wegen der Gefahr einer Offenlegung von personenbezogenen Daten nordkoreanischer Flüchtlinge und eines eventuellen Protests Nordkoreas bisher nicht öffentlich zugänglich gemacht.