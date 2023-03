Enkel von Ex-Präsident Chun Doo-hwan entschuldigt sich bei Opfern in Gwangju

Photo : YONHAP News

Chun Woo-won, Enkel des verstorbenen früheren Präsidenten Chun Doo-hwan, hat sich in Gwangju bei Opfern der staatlichen Gewalt bei der 18. Mai-Demokratiebewegung 1980 entschuldigt.Chun traf heute in Gwangju mit Hinterbliebenen von Opfern und Überlebenden zusammen und kniete als Zeichen der Entschuldigung vor ihnen nieder.Er sagte, dass er als Familienmitglied zugebe, dass sein Großvater Chun Doo-hwan ein Sünder, der zu große Verbrechen begangen habe, und ein Schlächter sei.Er sagte, er habe seit seiner Kindheit mehrmals nach der 18. Mai-Demokratiebewegung gefragt. Sein Großvater und andere Angehörige hätten jedoch jedes Mal entweder geschwiegen oder gesagt, dass die Familie Chun eher das Opfer sei, und schlecht über die Bürgermiliz gesprochen.Kim Gil-ja, die Mutter des beim Aufstand verstorbenen Schülers Moon Jae-hak, sagte, sie danke Chun dafür, den Mut gefasst zu haben, nach Gwangju zu kommen, und begrüße ihn.Vertreter von mit der 18. Mai-Demokratiebewegung zusammenhängenden Organisationen forderten Mitglieder der damaligen unter dem Kriegsrecht stehenden Armee auf, so wie Chun Mut zu fassen und ihre Taten zuzugeben.