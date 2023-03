Präsidialamt dementiert möglichen Auftritt von Hallyu-Stars bei Yoons USA-Besuch

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat Medienberichte zurückgewiesen, nach denen ein Auftritt von Hallyu-Stars bei einem Staatsdinner für Präsident Yoon Suk Yeol während seines Ende April geplanten Staatsbesuchs in den USA angestrebt werden soll.Das Sprecherbüro des Präsidialamtes gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass eine in den Medien gemeldete Aufführung nicht zum Besuchsprogramm des Präsidenten in den USA zähle.Es wurde jedoch nicht erwähnt, welche Aufführung gemeint ist.Die Äußerung bezog sich offenbar auf Medienberichte, nach denen ein gemeinsamer Auftritt der K-Pop-Band Blackpink und von US-Popstar Lady Gaga beim Staatsdinner am 26. April angestrebt werde.