Koreanisches Nationalmuseum auf Platz fünf in Rangliste der meistbesuchten Kunstmuseen der Welt

Das Koreanische Nationalmuseum hat letztes Jahr bei der Besucherzahl auf Platz fünf unter den Kunstmuseen der Welt rangiert.Das ergab eine Untersuchung der Besucherzahlen durch die Zeitschrift „The Art Newspaper“.Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Ergebnis war das Louvre-Museum mit 7,72 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr das meistbesuchte Kunstmuseum der Welt.Auf Platz zwei landeten die Vatikanischen Museen mit 5,08 Millionen Besuchern. Das British Museum folgte mit 4,09 Millionen auf Platz drei, die Tate Gallery of Modern Art mit 3,88 Millionen auf Platz vier.Das National Museum of Korea belegte mit 3,41 Millionen Besuchern den fünften Platz.Das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst in Südkorea rangierte mit 1,8 Millionen Besuchern auf Platz 21.