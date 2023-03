Kospi schließt fester

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag fester geschlossen.Die Hauptbörse rückte um 0,97 Prozent auf 2.476,86 Zähler vor.Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit einem Plus. Die Anleger hofften auf eine Wende im globalen Halbleitergeschäft, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Investoren würden die Turbulenzen im internationalen Bankensektor verdauen, der Philadelphia Semiconductor Index sei um 1,62 Prozent geklettert und habe für eine Wende optimistisch gestimmt, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.Auch die Verabschiedung des K-Chips-Gesetzes werde ein positiver Faktor für den koreanischen Tech-Sektor sein, wurde Han weiter zitiert.