Hyundai und Kia verbuchen im März in USA Rekordabsatz

Photo : KBS News

Hyundai Motor und Kia haben im März in den USA einen Rekordabsatz verbucht.Hyundai Motor America meldete am Samstag einen Anstieg um 27 Prozent im Vorjahresvergleich auf ein Rekordhoch von 75.404 verkauften Einheiten.Hyundai verbuchte damit den fünften Monat in Folge einen Rekordabsatz.Das gute Ergebnis wird auf den Erfolg des Modells Sonata zurückgeführt, dessen Verkäufe im März um 209 Prozent im Vorjahresvergleich zulegten. Dahinter folgten bei den Verkaufszahlen die Modelle Venue, Santa Fe und Santa Cruz.Das Tochterunternehmen Kia America gab sein bestes Absatzergebnis in einem März bekannt. Demnach wurden 71.294 Einheiten im US-Markt verkauft, das sei ein Anstieg um 19,8 Prozent im Vorjahresvergleich gewesen. Acht Monate in Folge konnte damit ein Rekordabsatz verbucht werden.