38 North: Hohe Aktivitäten an Nordkoreas Nuklearkomplex Yongbyon

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Aktivitäten am Nuklearkomplex Yongbyon offenbar erhöht.Das auf Nordkorea spezialisierte US-amerikanische Nachrichtenportal 38 North veröffentlichte am Samstag Satellitenaufnahmen vom 3. und 17. März. Darauf sei zu erkennen, dass der experimentelle Leichtwasserreaktor des Komplexes fast fertiggestellt sei.Auch sei der dortige Fünf-Megawatt-Reaktor weiterhin in Betrieb. Unter Berufung auf Satellitenbilder hieß es außerdem, dass mit dem Bau eines zusätzlichen Gebäudes begonnen worden sei.Zudem sei das Ablassen von Wasser beobachtet worden, das mit der Erprobung eines Kühlsystems zusammenhängen könnte.Im Bereich der Anlage für die Uran-Anreicherung seien Bauarbeiten begonnen worden, wahrscheinlich diene dies dazu, die Kapazitäten für die Uranumwandlung zu erhöhen.Laut weiteren Angaben in dem Bericht schienen die Entwicklungen die jüngste Anordnung von Machthaber Kim Jong-un widerzuspiegeln, die Produktion von Spaltmaterial zu steigern und das Atomwaffenarsenal auszubauen.