Außenminister Park äußert Unterstützung für Bemühungen um Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Ukraine

Außenminister Park Jin hat auf einer internationalen Konferenz Südkoreas Unterstützung für Bemühungen geäußert, um die Verantwortlichen für die im Ukraine-Krieg begangenen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.Die entsprechende Äußerung machte Park beim Butscha Gipfel, den die ukrainische Regierung am Freitag veranstaltete. Nach Angaben des Außenministeriums am Samstag nahm er in Form einer vorher aufgezeichneten Rede daran teil.Die südkoreanische Regierung schließe sich als verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft deren Anstrengungen zur Verwirklichung von Gerechtigkeit an, äußerte Park.Er drückte seine tiefe Besorgnis über die humanitäre Situation und die Opfer von Zivilisten in der Ukraine aus und hob Südkoreas Mitgefühl für die Leiden und Nöte der Menschen in der Ukraine als Land hervor, das selbst einen grausamen Krieg erlebte.Butscha war nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 über einen Monat lang von russischen Truppen besetzt. Nach deren Abzug wurden dort viele Leichen von Zivilisten entdeckt.An dem Treffen nahmen Staats- und Regierungschefs oder Beamte im Ministerrang aus etwa 40 Ländern, darunter den USA, Deutschland und Japan, vor Ort oder virtuell teil. Sie verurteilten Russlands Aggression und erörterten Möglichkeiten der internationalen Kooperation, um das Land zur Verantwortung zu ziehen.