Südkorea, USA und Japan halten maritime Übungen ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan halten eine zweitägige trilaterale Marineübung ab.Die südkoreanische Marine teilte mit, dass sie am Montag und Dienstag auf hoher See südlich der Insel Jeju gemeinsam mit US-amerikanischen und japanischen Streitkräften eine Übung zur U-Boot-Abwehr und eine Such- und Rettungsübung durchführe.Südkorea setzte hierfür den Aegis-Zerstörer Yulgok Yi I, die Zerstörer Choi Yeong und Daejoyeong sowie den Einsatzgruppenversorger Soyang ein.Die US-Marine mobilisierte den nuklear getriebenen Flugzeugträger USS Nimitz und die Aegis-Zerstörer USS Decatur und USS Wayne E. Meyer. Japan schickte den Zerstörer JS Umigiri.Zuletzt hatten die drei Länder im vergangenen September eine trilaterale Übung zur U-Boot-Abwehr abgehalten.