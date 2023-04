EU genehmigt Hanwhas Übernahme von Schiffbauer Daewoo

Photo : YONHAP News

Die Hanwha Group hat von der Europäischen Union die Genehmigung für ihren Plan zur Übernahme von Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) erhalten.Nach Branchenangaben am Montag beschloss die EU-Kommission am 31. März, den Zusammenschluss zu bewilligen.Die Entscheidung erfolgte früher als erwartet. Nach dem ursprünglichen Plan sollte am 18. April das vorläufige Prüfungsergebnis vorgelegt werden.Mit der EU-Genehmigung haben alle sieben betreffenden Wettbewerbsbehörden im Ausland beurteilt, dass sie keine Möglichkeit einer Behinderung von Konkurrenten in ihren Ländern wegen des Zusammenschlusses des Schiffbauers Daewoo mit Hanwha sehen.Die Türkei hatte im Februar als erstes Land die Fusion genehmigt, auch Japan, Vietnam, China und Singapur gaben anschließend grünes Licht. Die Prüfung durch Großbritannien wird abgeschlossen, sollte es nach dem Einreichen des Beratungsdokuments kein Problem geben.Einzig die Entscheidung der südkoreanischen Wettbewerbsbehörde steht noch aus. Die Kommission für fairen Handel (FTC) leitete am 19. Dezember letzten Jahres ihre Überprüfung ein. Sie dauert in der Regel 30 Tage, kann jedoch auf bis zu 120 Tage verlängert werden.