Politik Südkorea betont bei Vorbereitungstreffen für G20-Gipfel Unterstützung schwacher Länder

Südkorea hat bei einem G20-Treffen die Mitgliedsländer dazu aufgefordert, schwache Länder zu unterstützen und auf dem Gebiet der Makrowirtschaft zu kooperieren.



Die entsprechende Äußerung habe Song In-chang, Botschafter für internationale Kooperation in G20-Angelegenheiten (G20-Sherpa), beim zweiten Treffen der G20-Sherpas im Jahr 2023 gemacht, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Das Treffen habe vom 30. März bis 2. April im indischen Kumarakom stattgefunden.



Song sagte, dass die G20 als globales Wirtschaftsforum höchsten Ranges ihre eigene Rolle spielen müsse, darunter die Erholung der Weltwirtschaft und die Bekämpfung eines unausgeglichenen Wachstums.



Die Sitzung war das zweite Treffen der G20-Sherpas, das Indien nach der Übernahme des G20-Vorsitzes veranstaltete.



Die Sherpas der Mitgliedsländer bereiten die jährlichen Gipfel vor. Sie sammeln Meinungen zu Gesprächsthemen und verhandeln über den Wortlaut der Gipfelerklärung.



Song kam am Rande des Treffens der Sherpas mit Indiens Sherpa, Ambitabh Kant, zu bilateralen Gesprächen zusammen. Song bewertete die Führerschaft Indiens hoch, das die digitale Transformation und den Umgang mit dem Klimawandel zu den diesjährigen zentralen Themen bestimmt hatte.