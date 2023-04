Innerkoreanisches Nordkorea veranstaltet nationales Sportfestival

Nordkorea hat erstmals seit elf Jahren ein nationales Sportfestival veranstaltet.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass die Eröffnungszeremonie des Nationalen Frühlingssportfests 2023 am 17. März in der Basketball-Halle in der Chongchun-Straße in Pjöngjang stattgefunden habe.



Am 2. April hätten Fußballwettbewerbe begonnen. Die Wettbewerbe würden im Kim Il-sung-Stadion und Stadion Erster Mai in Pjöngjang ausgerichtet, jeweils 16 Mannschaften der Frauen und Männer nähmen daran teil.



Das ist das erste nationale Sportfest in Nordkorea seit dem Mangyongdaesang Nationalen Sportfestival im April 2012, das anlässlich des 100. Geburtstags von Staatsgründer Kim Il-sung veranstaltet worden war.



Damals, im ersten Jahr nach der Machtübernahme von Kim Jong-un, hatte Nordkorea groß angelegte Sportveranstaltungen organisiert, um die Machtübernahme des jungen Führers zu feiern und den internen Zusammenhalt zu fördern.



Hinter der Wiederaufnahme des nationalen Sportfestivals in diesem Jahr wird die Absicht vermutet, frischen Schwung in die von drei großen Nöten – internationale Sanktionen, Covid-19 und Naturkatastrophen – betroffenen Gesellschaft zu bringen und die Einwohner aufzumuntern.