Yoon verspricht beste Bemühungen für Wiederherstellung der Ehre der Opfer des Jeju-Aufstands

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat versprochen, dass die Regierung für die Wiederherstellung der Ehre der Opfer des Jeju-Aufstands vom 3. April und ihrer Hinterbliebenen ihr Bestes tun wird.Die Regierung werde das Leid und den Schmerz der Überlebenden nicht vergessen und sie umarmen, sagte Yoon in seiner von Ministerpräsident Han Duck-soo verlesenen Gedenkrede bei einer Zeremonie zum 75. Jahrestag des im April 1948 begonnenen Aufstands am Montag auf der Insel Jeju.Es sei die selbstverständliche Pflicht einer liberalen Demokratie, die Werte wie Freiheit und Menschenrechte hochhalte, die unschuldigen Opfer des Jeju-Aufstands zu ehren und den Schmerz der Hinterbliebenen gemeinsam mit den Bürgern zu lindern. Sein Versprechen, die Seelen der Opfer gemeinsam mit den Bürgern zu umarmen, bleibe unverändert, sagte er.Die Methode, die Opfer und Hinterbliebenen wahrlich respektvoll zu behandeln, bestehe darin, eine Republik Korea zu schaffen, in der Freiheit und Menschenrechte blühten, und Jeju auf der Grundlage universeller Werte und des Geistes der liberalen Demokratie wohlhabender zu machen, fügte er hinzu.