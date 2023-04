Südkorea und Japan streben Dialog über Wirtschaftssicherheit noch im April an

Photo : YONHAP News

Ein koreanisch-japanischer Dialog über die Wirtschaftssicherheit auf der Ebene der nationalen Sicherheitsräte (NSC) wird voraussichtlich noch im April ins Leben gerufen.Dabei soll die Kooperation zwischen Südkorea und Japan bei den globalen Lieferketten oben auf der Tagesordnung stehen.Wie verlautete, werde ein bilateraler Sicherheitsdialog sehr wahrscheinlich parallel dazu abgehalten, an dem Beamte im Rang eines Generaldirektors der Behörden für auswärtige Angelegenheiten und für Verteidigung teilnehmen werden.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes in Seoul sagte am Montag telefonisch der Nachrichtenagentur Yonhap gegenüber, dass die Besprechungen mit der japanischen Seite über konkrete Zeitpläne sowohl eines bilateralen Dialogs über die Wirtschaftssicherheit als auch von Sicherheitsgesprächen liefen.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo hatte am 27. März berichtet, dass sich Südkorea und Japan in Konsultationen über eine Wiederaufnahme ihres Sicherheitsdialogs noch im April befänden.Die Einführung beider Gespräche zählt zu den Folgemaßnahmen des bilateralen Spitzentreffens Mitte März.