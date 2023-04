Ab heute Regierungsbefragung im Parlament

Photo : KBS News

In der Nationalversammlung findet ab heute drei Tage lang eine Regierungsbefragung statt.Am Montag werden Abgeordnete Fragen zu den Bereichen Politik, Diplomatie, Wiedervereinigung und Sicherheit stellen. Am Dienstag geht es um Wirtschaftsangelegenheiten. Am Mittwoch, dem letzten Tag, werden Bildung, Soziales und Kultur thematisiert.Am ersten Tag werden heftige Auseinandersetzungen zwischen der Regierungspartei und dem Oppositionslager über die Diplomatie der Regierung von Yoon Suk Yeol gegenüber Japan, die Kontroverse über den Import von Fischereiprodukten aus der japanischen Region Fukushima sowie den Personalwechsel bei Sicherheitsbeamten im Präsidialamt erwartet.Als mögliche Streitpunkte am zweiten Tag gelten die Revision des Gesetzes zum Getreidemanagement und Erhöhungen der Strom- und Gaspreise.Am dritten Tag wird ein Streit über die Reform des Arbeitszeitsystems und den Rechtsanwalt Chung Sun-sin, der nach der Ernennung zum Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros wegen Mobbings durch seinen Sohn an der Schule zurücktrat, befürchtet.