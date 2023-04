Internationales OpenAI-Chef wird möglicherweise im Mai Seoul besuchen

Sam Altman, CEO des Entwicklers von ChatGPT, OpenAI, wird möglicherweise im Mai nach Seoul kommen.



Altman kündigte am 30. März auf Twitter an, im Mai und Juni eine Reise zu machen, um mit OpenAI-Benutzern und Entwicklern zu sprechen. Er nannte 17 Städte, die er besuchen wird. Seoul wurde an 15. Stelle erwähnt.



Den genauen Zweck oder den Zeitplan der Reise teilte er nicht mit. Es wird jedoch erwartet, dass der Unternehmer mit Beamten in den jeweiligen Ländern über die Regulierung von KI-Technologien diskutieren wird, weil er die Hoffnung äußerte, sich auch mit politischen Entscheidungsträgern zu treffen.



Altman twitterte, dass für eine gute AGI (Künstliche allgemeine Intelligenz)-Zukunft ein wirksamer globaler Regulierungsrahmen, einschließlich demokratischer Governance, erforderlich sei.