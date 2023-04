Erzbischof von Seoul ruft in Osterbotschaft zu Hilfe für Menschen in Not auf

Photo : YONHAP News

Der katholische Erzbischof von Seoul, Peter Chung Soon-taick, hat heute eine Osterbotschaft veröffentlicht.In seiner Botschaft zum Fest der Auferstehung Jesu Christi rief er die Öffentlichkeit dazu auf, zu erkennen, dass es Nachbarn in größerer Not gebe, und denen eine helfende Hand gereicht werden müsse. Man möge etwas Kleines beginnen, damit alle zusammen vorwärtsgehen können.Der Erzbischof fügte hinzu, er bete auch dafür, dass alle in Schwierigkeiten befindlichen Menschen, vor allem Menschen in Nordkorea, Licht am Horizont sähen. Auch die Opfer des russisch-ukrainischen Kriegs sowie Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sollten ein warmes Licht spüren.