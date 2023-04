Pentagon: Keine Anzeichen für unmittelbar bevorstehenden Nukleartest in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums gibt es keine Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Nukleartest in Nordkorea.Die Einschätzung präsentierte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington.Sie war gefragt worden, ob Nordkorea in naher Zukunft einen Atomtest durchführen könnte.Die USA würden die Tests und Aktivitäten in Nordkorea weiter verfolgen, sagte die Sprecherin und bekräftigte das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Weiter sagte die Sprecherin, dass sie sich des jüngsten Berichts der US-Website 38 North über Aktivitäten am Nuklearkomplex Yongbyon zwar bewusst sei, zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nichts dazu zu sagen habe.38 North hatte am Samstag von regen Aktivitäten in Yongbyon berichtet. Auch stehe der dortige experimentelle Leichtwasserreaktor kurz vor der Fertigstellung, hatte es in dem Bericht geheißen.