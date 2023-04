Inflationsrate sinkt im März mit 4,2 Prozent auf niedrigsten Stand seit einem Jahr

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise sind im März so schwach gestiegen wie seit einem Jahr nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag stand der Verbraucherpreisindex im März bei 110,56. Das sind gegenüber dem Vorjahr 4,2 Prozent mehr.Das entspricht dem geringsten Anstieg seit März 2022, damals waren es 4,1 Prozent.Die Inflationsrate hatte im Februar mit 4,8 Prozent erstmals seit zehn Monaten die Fünf-Prozent-Schwelle unterschritten, bevor sie im folgenden Monat weiter um 0,6 Prozentpunkte fiel.Das Ergebnis wird unter anderem auf einen starken Preisverfall bei Erdölprodukten von 14,2 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgeführt.Demgegenüber stiegen die Strom-, Gas- und Wasserpreise gegenüber dem Vorjahr um 28,4 Prozent. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um drei Prozent.Die Dienstleistungspreise zogen um 3,8 Prozent an. Bei persönlichen Dienstleistungen wurde ein Preisanstieg von 5,8 Prozent verzeichnet, das Auswärtsessen verteuerte sich um 7,4 Prozent und damit besonders stark.