Jimin von BTS als erster K-Pop-Solosänger an der Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Jimin, Mitglied der K-Pop-Band BTS, ist als erster K-Pop-Solosänger an die Spitze der Hitparade Billboard Hot 100 gelangt.„Billboard“ gab am Dienstag auf Twitter die zehn Titel bekannt, die diese Woche die ersten zehn Plätze in seinen wichtigsten Singlecharts belegen. Demnach kletterte „Like Crazy“, die erste Single-Auskopplung aus Jimins Debüt-Soloalbum „FACE“, auf Platz eins.Bisher waren BTS die einzigen K-Pop-Interpreten, die in den Billboard Hot 100 ganz oben standen. Die siebenköpfige Band hatte 2020 mit „Dynamite“ zum ersten Mal die Hitparade angeführt. Insgesamt sechs Lieder der Boyband konnten den Spitzenplatz erobern.Jimin ist nun der erste K-Pop-Sänger, der sowohl als Solo-Künstler als auch als Bandmitglied an der Spitze der Hot 100 stehen konnte.Die bisher höchste Platzierung in den Billboard Hot 100 unter K-Pop-Solosängerinnen und -sängern hatte Psy erreicht. Sein Welthit „Gangnam Style“ hatte 2012 sieben Wochen hintereinander auf Platz zwei gestanden.