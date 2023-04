Yoon wirbt bei Abendessen mit BIE-Delegation für Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat beim Treffen mit einer Delegation des Bureau International des Expositions (BIE) für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan geworben.Die BIE-Delegation war am Sonntag in Südkorea eingetroffen, um Busans Expo-Bewerbung zu prüfen.Bei einem Dinner mit dem Team am Montag sagte Yoon, die Weltausstellung 2030 in Busan werde als Gelegenheit dienen, andere von den verschiedenen Erfahrungen und Stärken Südkoreas profitieren zu lassen, Lösungen für Herausforderungen der Menschheit zu suchen und Innovationen zu schaffen.Busan sei eine attraktive Stadt, die von vielen Touristen besucht werde, und sei bereits darauf vorbereitet, eine globale Meeresstadt zu werden, sagte Yoon in seiner Begrüßungsansprache.Er versicherte, dass die BIE-Delegation sich vor Ort von Südkoreas Fähigkeiten zur Ausrichtung der Expo und dessen differenzierter Wettbewerbsfähigkeit selbst überzeugen können werde.Die Nationalversammlung verabschiedete unterdessen am Montag in Anwesenheit von 239 Abgeordneten einstimmig eine Resolution für eine erfolgreiche Bewerbung und Ausrichtung der Expo 2030 in Busan.