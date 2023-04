NATO lädt Südkorea zu Außenministertreffen ein

Photo : YONHAP News

Die NATO hat vier asiatisch-pazifische Staaten, einschließlich Südkoreas, das zweite Jahr in Folge zu ihrem Außenministertreffen eingeladen.Dieses findet am Dienstag und Mittwoch statt.NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilte am Montag vor der Presse mit, dass Vertreter der indopazifischen Partner der NATO, Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea, gemeinsam mit der Europäischen Union an der Sitzung am zweiten Tag teilnehmen würden.Hierfür wird Südkoreas Zweiter Vizeaußenminister Lee Do-hoon anstelle von Außenminister Park Jin das NATO-Hauptquartier besuchen.Laut Stoltenberg wird beim Treffen die enger werdende Kooperation zwischen China und Russland thematisiert. Er warnte, jede Bereitstellung tödlicher Waffen Chinas für Russland wäre ein großer Fehler.Der NATO-Chef hatte bei seinem Besuch in Südkorea Ende Januar das Land indirekt aufgefordert, die Ukraine mit Waffen zu beliefern.