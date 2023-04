Lee Young-pyo und Lee Dong-gook wollen als KFA-Vizevorsitzende zurücktreten

Photo : YONHAP News

Lee Young-pyo und Lee Dong-gook wollen als Vizevorsitzende des südkoreanischen Fußballverbandes KFA zurücktreten.Auch Cho Won-hee will sein Amt als Vorsitzender des KFA-Ausschusses für Beiträge zur Gesellschaft niederlegen.Die drei ehemaligen Profis wollen damit Verantwortung für die umstrittene Entscheidung des KFA für Begnadigungen von in Spielmanipulation verwickelten Personen tragen.Lee Young-pyo und Lee Dong-gook kündigten am Montag in sozialen Medien ihren Rücktritt an. Cho machte auf Instagram seine Entscheidung für den Rücktritt bekannt.Der Korea Football Association hatte bei einem Vorstandstreffen am 28. März beschlossen, 100 frühere und aktuell aktive Spieler, Trainer und Schiedsrichter zu begnadigen, die wegen unterschiedlicher Verfehlungen Disziplinarstrafen bekommen hatten. Aufgrund scharfer Kritik der Öffentlichkeit hatte der Verband die Entscheidung nach einer Dringlichkeitssitzung zurückgenommen.