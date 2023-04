Fünf große Waldbrände gleichzeitig, jeweils über 100 Hektar Wald betroffen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wüten erstmals seit dem Aufzeichnungsbeginn 1986 fünf große Waldbrände gleichzeitig. Von jedem Brand sind über 100 Hektar Wald betroffen.Das gab die nationale Forstbehörde Korea Forest Service am Dienstag bekannt.Von dem Waldbrand in Hongseong in der Provinz Süd-Chungcheong sind mit Stand Dienstagvormittag 1.425 Hektar Wald betroffen. In Geumsan, Süd-Chungcheong, und Daejeon hatten die Flammen eine rund 625 Hektar große Fläche erfasst.Im Einflussbereich der Waldbrände in Suncheon und Hampyeong in der Provinz Süd-Jeolla befinden sich mit Stand Dienstagvormittag jeweils 382 und 127 Hektar Fläche.Für alle Brände wurde inzwischen die höchste Warnstufe drei ausgegeben.Aufgrund des warmen und trocknen Wetters kam es seit Sonntag zu etwa 40 Waldbränden landesweit.