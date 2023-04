Vier Gemälde aus Joseon-Zeit aus den USA nach Korea zurückgebracht

Photo : YONHAP News

Vier Gemälde aus der späten Joseon-Zeit sind aus den USA nach Korea zurückgebracht worden.Das Gwangju Nationalmuseum teilte mit, dass Gail Ellis Huh, eine Bewohnerin von Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia, jüngst vier Gemälde gespendet habe.Dazu zählt ein Gemälde, das in „Seoknonghwawon“ aufgelistet ist, ein Sammelband des berühmten Sammlers von Gemälden und kalligrafischen Werken im 18. Jahrhundert namens Kim Gwang-guk.Die Werke hatte die Spenderin von ihrem verstorbenen Schwiegervater Huh Min-soo geerbt. Nach einer Untersuchung und Verhandlungen durch das Büro der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland wurden sie dem Nationalmuseum in Gwangju gespendet.Gail Huh nahm an der Feier zur Überreichung der Spende am 28. März in Washington teil und äußerte sich sehr erfreut darüber, dass die kostbaren Erbstücke ihres Schwiegervaters wieder in die Heimat zurückkehren würden.