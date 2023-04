Jimin von BTS als erster koreanischer Solosänger an der Spitze von Billboard-Singlecharts

Photo : YONHAP News

Kräftige Synthesizer- und Schlagzeug-Klänge und die leicht ins Ohr gehende Stimme schaffen einen herrlichen Kontrast.Das ist „Like Crazy“, die erste Single-Auskopplung aus „FACE“, dem Debüt-Soloalbum von Jimin der K-Pop-Band BTS.Jimin sagte, dass er sich inspiriert vom gleichnamigen Film an der Erstellung des Lieds beteiligt habe. Dabei werde das Gefühl in einem Augenblick ausgedrückt, wenn man sein Gesicht von der Realität abwende, um die Wunde zu vergessen.„Billboard“ gab am Dienstag in seinem offiziellen Twitter-Auftritt die zehn Titel bekannt, die diese Woche die ersten zehn Plätze der Single-Charts Hot 100 belegen. „Like Crazy“ gelangte an die Spitze.Jimin teilte daraufhin auf der Website für Fans „Weverse“ mit, er sei sehr stolz auf die Fans, BTS und alle Personen, die mit ihm zusammengearbeitet hätten.Bisher waren BTS die einzigen K-Pop-Interpreten, die in den Billboard Hot 100 ganz oben standen. Die siebenköpfige Band hatte 2020 mit „Dynamite“ zum ersten Mal die Hitparade angeführt. Insgesamt sechs Lieder der Boyband, zuletzt „My Universe” im Jahr 2021, konnten den Spitzenplatz erobern.Jimin ist nun der erste südkoreanische Sänger, der sowohl als Solo-Künstler als auch als Bandmitglied an der Spitze der Billboard Single-Charts stehen konnte.Die bisher höchste Platzierung unter koreanischen Solosängerinnen und -sängern hatte Psy mit dem Lied „Gangnam Style“ erreicht, das sieben Wochen hintereinander auf Platz zwei gestanden hatte.Jimin sagte (beim Auftritt im KBS-Programm „Music Bank“ am 31. März), er habe zwar viele Mängel und sei etwas langsam. Er wolle sich jedoch mit größerem Fleiß weiter bemühen.Jimin und sein Bandkollege RM waren beide als Songwriter an „Like Crazy“ beteiligt.