Kospi in Seoul rückt um 0,33 Prozent auf 2.480,51 Zähler vor

Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse Kospi ist um 0,33 Prozent auf 2.480,51 Zähler vorgerückt.Bestimmende Themen an der Börse seien die überraschende Bekanntgabe des Öl-Verbunds Opec+ über die Drosselung der Fördermengen und die Inflation gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die vorbeugende Kürzung der Fördermenge habe einen negativen Einfluss auf die Inflation, aber Kursgewinne der Technologieaktien hätten dem Kospi heute in positives Terrain verholfen, wurde Lee Woong-chan von Hi Investment & Securities von Yonhap zitiert