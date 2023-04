Für Mittwoch landesweit starker Wind und Regen vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Am Mittwoch gibt es landesweit Regengüsse und starken Wind.Wie das nationale Wetteramt Korea Meteorological Administration bekannt gab, sei an der Südküste, auf der Insel Jeju und am Berg Jiri bis Donnerstag mit über 100 Millimetern Regen zu rechnen. Stündlich könne es bis zu 20 Millimeter Regen geben.Auch in anderen Landesteilen sei mit 20 bis 80 Millimetern Regen zu rechnen.Die Niederschläge würden von starkem Wind begleitet, dabei seien an der West- und Ostküste Geschwindigkeiten von bis zu 20 Metern pro Sekunde möglich.Der Regen soll erst am Donnerstagmorgen aufhören.Die Temperaturen am Nachmittag werden um vier bis sechs Grad niedriger als am Vortag sein und bei 15 bis 20 Grad liegen. In Seoul wird es den Angaben des Amtes zufolge wegen des Regens höchstens 16 Grad warm sein.