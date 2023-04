Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans kommen am Freitag in Seoul zusammen

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik werden am Freitag in Seoul Gespräche führen.Die drei Chefunterhändler würden ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel angesichts der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas in letzter Zeit austauschen und Gegenmaßnahmen besprechen, teilte der Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Dienstag vor der Presse mit.Teilnehmer des Gesprächs sind Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Sung Kim, US-Sonderbeauftragter für Nordkorea, und Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium.Zuletzt hatten sie im Dezember in Jakarta Konsultationen in Präsenz abgehalten.