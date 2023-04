Südkoreas stößt mit Plänen für Atomreaktor-Export an Tschechische Republik auf Hindernisse

Photo : YONHAP News

Südkoreas staatliches Atomenergie-Unternehmen ist mit seinen Plänen für den Export eines Atomreaktors an die Tschechische Republik auf Hindernisse gestoßen.Gemäß einem Dokument, das Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) dem Bundesgericht in Washington übermittelte, hatte das Unternehmen Informationen zu dem geplanten Exportgeschäft am 23. Dezember des Vorjahres an das US-Energieministerium übermittelt.Südkorea befolgte damit Richtlinien, nach denen vor der Ausfuhr von Exportkontrollen unterliegenden Technologien die Zustimmung des US-Ministeriums eingeholt werden muss.Das Ministerium habe jedoch am 19. Januar KHNP mitgeteilt, dass der Bericht nicht angenommen werden könne. Zur Begründung hieß es, dass dieser von einer US-Körperschaft eingereicht werden müsse. Damit wurde KHNP offenbar signalisiert, dass es mit dem US-Unternehmen Westinghouse Electric Company kooperieren solle.Westinghouse beharrt darauf, dass dessen Zustimmung neben der des Ministeriums erforderlich sei. Denn Südkorea verwendete für die selbst entwickelten Reaktoren des Typs APR-1400 Schlüsseltechnologie von Westinghouse.