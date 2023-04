Seoul: Südkorea, China und Japan könnten dieses Jahr Dreier-Gipfel fortsetzen

Photo : YONHAP News

Ein trilaterales Gipfeltreffen Südkoreas, Chinas und Japans könnte laut dem Außenministerium in Seoul dieses Jahr stattfinden, sofern keine großen Hindernisse auftauchen.Entsprechendes äußerte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag gegenüber Reportern.Das Ressort befinde sich in Konsultationen mit den Ländern, damit der Gipfel möglichst noch dieses Jahr stattfinden könne. Beim jüngsten chinesisch-japanischen Außenministertreffen sei ein positives Signal für einen Dreier-Gipfel ausgegeben worden, hieß es.Südkorea hat dieses Jahr den Vorsitz des Dreier-Gipfels zwischen den drei ostasiatischen Ländern inne.Der erste Dreier-Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan hatte im Dezember 2008 stattgefunden. Insgesamt acht solcher Treffen fanden bislang statt. Seit dem letzten Gipfel im Dezember 2019 kam jedoch kein weiteres Treffen zustande. Dafür spielte neben der Corona-Pandemie die passive Haltung Japans angesichts dessen Konflikts mit Südkorea wegen der südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit eine Rolle.