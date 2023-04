Maritime Übungen Südkoreas, der USA und Japans gehen zu Ende

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben zweitägige gemeinsame maritime Übungen abgeschlossen.Nach Angaben eines südkoreanischen Militärvertreters am Dienstag hielten die Marinen Südkoreas und der USA sowie die Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans am Montag und Dienstag eine Übung zur U-Boot-Abwehr und eine Such- und Rettungsübung ab.Die Übungen fanden auf hoher See südlich der südkoreanischen Insel Jeju statt. Sie zielten laut dem Militär darauf ab, die Fähigkeiten zur Beantwortung der fortschreitenden Bedrohungen aus Nordkorea unter Wasser zu verbessern, darunter U-Boot-gestützte ballistische Raketen.Aus Südkorea nahmen der Aegis-Zerstörer Yulgok Yi I und die Zerstörer Choi Yeong und Daejoyeong daran teil. Die US-Marine mobilisierte den nuklear getriebenen Flugzeugträger USS Nimitz und die Aegis-Zerstörer USS Decatur und USS Wayne E. Meyer, Japan den Zerstörer JS Umigiri.Die gemeinsamen maritimen Übungen fanden sechs Monate nach den letzten Übungen im vergangenen September statt.