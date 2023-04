Regierung: Corona-Lage stabil, Übergang zu allgemeinem Gesundheitssystem vorbereitet

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts der stabilen Corona-Lage den Übergang zur Versorgung im Rahmen des allgemeinen Gesundheitssystems reibungslos vorbereiten.Entsprechendes äußerte Vizeinnenminister Han Chang-seob bei einem Regierungstreffen zu Covid-19. Die Corona-Eindämmung werde stabil verwaltet, hieß es.Der Übergang zum allgemeinen Gesundheitssystem bedeutet, dass alle allgemeinen medizinischen Einrichtungen, nicht nur die hierfür ausgewiesenen Einrichtungen, Covid-19-Patienten behandeln und auch stationär versorgen können.Han rief außerdem die Öffentlichkeit auf, sich in Bezug auf Covid-19 am Schutz der Hochrisikogruppen, darunter Senioren, zu beteiligen.