Yoon ordnet Maßnahmen zur Bestimmung von Waldbrandgebieten zu Sonderkatastrophengebieten an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Maßnahmen gefordert, damit die jüngst von Waldbränden hart betroffenen Gebiete zu Sonderkatastrophengebieten bestimmt werden können.Präsident Yoon habe angeordnet, die Bestimmung von zehn Waldbrandgebieten zu Sonderkatastrophengebieten voranzutreiben, teilte der Sprecher des Büros des Präsidenten, Lee Do-woon, heute der Presse schriftlich mit.Die zehn Gebiete sind Hongseong, Geumsan, Dangjin, Boryeong und Buyeo in der Provinz Süd-Chungcheong, der Bezirk Seo in Daejeon, Okcheon in der Provinz Nord-Chungcheong, Suncheon und Hampyeong in der Provinz Süd-Jeolla und Yeongju in der Provinz Nord-Gyeongsang.Sonderkatastrophengebieten wird eine Sonderunterstützung in Hinsicht auf Notmaßnahmen, Katastrophenhilfe und Wiederaufbauarbeiten zuteil.Unterdessen haben mehrere große Waldbrände weitgehend gelöscht werden können.Die nationale Forstbehörde teilte am Dienstagnachmittag mit, dass die größten Flammen aller fünf großen Waldbrände gelöscht seien, darunter zuletzt der Waldbrand in Geumsan (Provinz Süd-Chungcheong) und im Bezirk Seo in Daejeon.Demnach hob die Behörde die höchste Warnstufe drei in allen fünf betroffenen Gebieten, Hongseong (Süd-Chungcheong), Geumsan/Daejeon, Suncheon und Hampyeong (Süd-Jeolla) sowie Yeongju (Nord-Gyeongsang) auf.Von den fünf großen Waldbränden wurden nach vorläufigen Schätzungen insgesamt 3.000 Hektar Wald beschädigt, was der Größe von 4.300 Fußballfeldern entspricht. Zudem fielen über 80 Häuser den Flammen zum Opfer.