Regierung und Regierungspartei wollen Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen ausarbeiten

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die regierende Partei Macht des Volks (PPP) wollen bald ein Maßnahmenpaket zur Ausrottung von Gewalt an Schulen vorstellen.Darauf einigten sich beide Seiten heute bei einer Besprechung über die Angelegenheit. Der Fokus der Maßnahmen sollte auf einem strikten Vorgehen gegen Täter, dem vorrangigen Schutz der Opfer, pädagogischen Lösungen durch das Lehrpersonal und grundlegenden Veränderungen an den Schulen liegen.PPP-Politikchef Park Dae-chul sagte nach dem Treffen Reportern gegenüber, beide Seiten seien der Ansicht, dass Einträge über schwere schulische Gewalt in den Aufzeichnungen zum Schulalltag länger Bestand haben müssten. Solche Einträge sollten auch bei der regulären Hochschulzulassung berücksichtigt werden. Dadurch müsse das Bewusstsein für Gewalt an Schulen geschärft werden.Die heute erörterten Inhalte werden nach einem Treffen über Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen unter Leitung von Bildungsminister Lee Ju-ho endgültig festgelegt und vorgelegt.