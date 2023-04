USA verlegen vier B-52H-Bomber nach Guam

Photo : YONHAP News

Die US-Luftwaffe hat jüngst strategische Bomber vom Typ B-52H nach Guam verlegt.Die Pazifischen Luftstreitkräfte der USA (PACAF) teilten mit, dass vier B-52H-Bomber und 210 Luftwaffensoldaten von der Barksdale Luftwaffenbasis in Louisiana am 30. März auf der Andersen Luftwaffenbasis auf Guam eingetroffen seien, um Einsätze im Rahmen der Bomber Task Force (BTF) durchzuführen.Die Verlegung der B52-H nach Guam ist laut den PACAF für die Unterstützung von Übungen der Verbündeten, Partner, der gemeinsamen Streitkräfte und der Pazifischen Luftstreitkräfte gedacht.Eine B-52H nahm am 6. März gemeinsam mit Kampfjets der Typen F-15K und KF-16 der südkoreanischen Luftwaffe an einer Übung über dem Westmeer Koreas teil.Die B-52H kann mit Atomwaffen bestückt werden und mit bis zu 31 Tonnen Bomben an Bord über 6.400 Kilometer weit fliegen.