Jajangmyeon verteuerte sich in letzten fünf Jahrzehnten um das 60-Fache

Photo : Getty Images Bank

Jajangmyeon, ein beliebtes Nudelgericht in Südkorea, hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten um mehr als das 60-Fache verteuert.Nach Angaben des Preisermittlers Korea Price Information am Mittwoch kostet eine Portion Jajangmyeon in diesem Jahr im Schnitt 6.361 Won (4,84 Dollar).Der Preis der Nudeln mit Soße aus schwarzer Bohnenpaste stand bei 100 Won (0,08 Dollar), als die Firma im Jahr 1970 mit der Feststellung der Preise begann. Der Preis stieg 2000 auf etwa 2.500 Won (1,9 Dollar).Im Jahr 2018 wurde die Marke von 5.000 Won übertroffen, letztes Jahr die 6.000-Won-Schwelle.In den letzten fünf Jahren wurde ein Preisanstieg von 26,9 Prozent verbucht.Grund für die deutliche Verteuerung sind die gestiegenen Preise von Hauptzutaten.