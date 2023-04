BIE-Delegation beginnt Inspektion in Busan für Expo 2030

Photo : YONHAP News

Eine Untersuchungsdelegation des Bureau International des Expositions (BIE) ist am Dienstag mit einem KTX-Sonderzug von Seoul nach Busan gereist.Kinder, die die traditionelle koreanische Tracht Hanbok trugen, begrüßten die BIE-Vertreter und schenkten ihnen Blumen. Traditionelle Musikbands sorgten für prächtige Stimmung.Die Delegation bezeichnete die Begrüßung als etwas, das in dieser Form nur Korea und Busan bewerkstelligen könnten. Sie seien sehr bewegt und fühlten sich wie Popstars.Das Team fuhr mit einem umweltfreundlichen Wasserstoffbus zum Ulsukdo Ökopark in Busan.Das Bewerbungskomitee betonte bei seiner zweiten Wettbewerbspräsentation Pläne für die Verwirklichung der Expo im Metaversum.Zudem wurden gemäß dem Subthema der Expo „Nachhaltiges Leben mit der Natur“ Wildtiere, die medizinisch behandelt wurden, in die Natur zurückgebracht.Um die Ausrichtung der Weltausstellung 2030 bewarben sich vier Städte. Busans Mitbewerber sind Riad in Saudi-Arabien, Rom in Italien und Odessa in der Ukraine.Busan will sich mit einzigartigen Projekten von der Konkurrenz abheben.Yoon Sang-jik, Generalsekretär des Bewerbungskomitees der Expo 2030 Busan, hatte im letzten Monat gesagt, es werde das Projekt verfolgt, im Meer vor dem Nord-Hafen eine schwimmende Stadt zu bauen. Ihm zufolge sei das ein Vorteil, den Busan besitze und den andere Expo-Bewerber nicht hätten.Die Delegation wird anschließend in Rom eine Untersuchung vor Ort durchführen und damit seine Vor-Ort-Erkundungen abschließen. Die Gastgeberstadt der Expo 2030 soll bei einer Generalversammlung im November in einer Abstimmung der 171 Mitgliedsländer festgelegt werden.