Regierung will Zahl strategischer Schlüsseltechnologien für Materialien, Teile und Ausrüstung auf 200 erhöhen

Photo : KBS News

Die Regierung will die Zahl der strategischen Schlüsseltechnologien für Materialien, Teile und Ausrüstung von derzeit 150 auf 200 erhöhen.Die Zahl der sogenannten Spitzenunternehmen, die über solche Technologien verfügen, soll auf 200 im Jahr 2030 steigen.Das kündigte der Vizeminister für Handel, Industrie und Energie, Jang Young-jin, am Mittwoch bei einem Besuch bei Higen Motor an, ein Spitzenunternehmen auf diesem Gebiet, das in Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsang beheimatet ist.Strategische Schlüsseltechnologien für Materialien, Teile und Ausrüstung stellen Technologien dar, die in der Wertschöpfungskette dieser Industrie eine Schlüsselfunktion haben. Unternehmen, die solche Technologien besitzen, können den Status als Spitzenunternehmen beantragen. Mit diesem Status haben sie Anspruch auf verschiedene Begünstigungen, darunter eine spezielle Lockerung der Umwelt- und Beschäftigungsregulierungen und Steuergutschriften für Investitionen in Firmen in der Branche Materialien, Teile und Ausrüstung im In- und Ausland sowie für die Übernahme solcher Firmen.Derzeit gibt es 66 solcher Unternehmen.