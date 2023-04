KDCA will in Kläranlagen Erreger von Covid-19 überwachen

Photo : YONHAP News

Die Seuchenkontrollbehörde in Südkorea will in Kläranlagen Erreger von Infektionskrankheiten, darunter Covid-19, überwachen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute vor der Presse mit, im Vorfeld des Übergangs zum alltäglichen Infektionskrankheitsmanagement in Bezug auf Covid-19 ein landesweites Projekt zur Abwasser-basierten Überwachung von Infektionskrankheiten ab diesem Monat zu beginnen.Die Behörde plant, landesweit in einigen ausgewählten der insgesamt 64 Klärwerke der 17 provinzfreien Städte und Provinzen das Abwasser mindestens einmal in der Woche auf infektiöse Krankheitserreger, darunter Coronavirus, Norovirus und Influenzavirus, zu untersuchen.