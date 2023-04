Pentagon: Weitere Bemühungen mit Verbündeten um Beschaffung von Munition für Ukraine

Photo : Getty Images Bank

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums werden die Bemühungen fortgesetzt, gemeinsam mit Verbündeten Munition für die Ukraine zu beschaffen.Das sagte die Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington auf eine Frage zu den Munitionsvorräten für den Krieg der Ukraine gegen Russland.Ein Schwerpunkt liege auf der Verteidigungsbereitschaft und den Munitionsreserven. Die USA würden ihre Anstrengungen darauf richten, Verträge fortzusetzen, um nicht nur die Ukraine beliefern, sondern auch die eigenen Vorräte auffüllen zu können.Die Frage, ob auch aus Südkorea beschaffte Munition an die Ukraine geliefert würde, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Die USA verfügten über Vorräte auf der ganzen Welt, aus denen sie sich bei Bedarf bedienen könnten, sagte sie lediglich.