Politik Südkoreanische Oppositionsangeordnete besuchen wegen Fukushima-Reaktor Japan

Eine Gruppe von südkoreanischen Oppositionsabgeordneten besucht Japan.



Dort sind Gespräche wegen der Pläne für ein Ablassen radioaktiv verseuchten Kühlwassers aus dem havarierten Reaktor Fukushima ins Meer geplant.



Die Delegation um den Abgeordneten Wi Seong-gon von der Partei-Taskforce für die Fukushima-Frage traf am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch ein.



In Tokio wollen sie Vertreter einer Bürgerorganisation und Experten für Nuklearsicherheit treffen. Anschließend ist ein Besuch am Hauptquartier des Energieversorgers Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi, geplant.



Gegenüber TEPCO wollen sie verschiedene Forderungen unterbreiten, auch sollen Dokumente zur Verseuchung der Reaktor-Ruine überreicht werden.



Am Freitag wollen sich die Volksvertreter nahe der Reaktor-Ruine einen Eindruck vor Ort verschaffen und auch mit Anwohnern, Angestellten der Anlage und für die Region zuständigen japanischen Abgeordneten sprechen.



Mitglieder der Taskforce hatten am Mittwoch die japanische Botschaft in Seoul besucht und dort ihre Bedenken über die Pläne für die Verklappung des verseuchten Kühlwassers im Meer vorgetragen.