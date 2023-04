Yoon wird vor US-Kongress Rede halten

Photo : YONHAP News

Es steht de facto fest, dass Präsident Yoon Suk Yeol bei seinem Besuch in den USA Ende April eine Rede vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus halten wird.Das wird die erste Rede eines südkoreanischen Präsidenten vor dem US-Kongress seit der Ansprache von Präsidentin Park Geun-hye im Mai 2013 sein.US-Abgeordnete, die in Südkorea zu Besuch sind, darunter der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sprachen eine Einladung zu einer Rede vor dem Kongress aus, als sich Yoon am Mittwoch mit ihnen traf.Yoon akzeptierte die Einladung und sagte, es freue ihn, zu dem besonderen Anlass des 70. Jubiläums des Bündnisses zwischen den USA und Südkorea auf dem Podium des US-Kapitols zu stehen und eine historische Rede zu halten.Er begrüße, dass auch koreanische Unternehmen nach den kürzlich vorgelegten Regelungen des Inflation Reduction Act von den Subventionen profitieren könnten, sagte Yoon weiter. Er bat die US-Abgeordneten um besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung, damit Unsicherheiten bei Investitionen koreanischer Unternehmen in den USA beseitigt werden können.