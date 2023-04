Südkoreas Vizeaußenminister nimmt am NATO-Außenministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zweiter Vizeaußenminister Lee Do-hoon hat an einem gemeinsamen Außenministertreffen der NATO-Verbündeten und Partner am Mittwoch (Ortszeit) in Brüssel teilgenommen.Er habe die NATO um eine anhaltende Kooperation für die Denuklearisierung Nordkoreas gebeten, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Südkorea habe seine Partnerschaft mit der NATO, die universelle Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte teile, gefördert und wolle die Zusammenarbeit mit der NATO verstärken, um globale Herausforderungen anzugehen, sagte Lee.Der Vizeaußenminister äußerte sich tief besorgt über die sich verschlechternde humanitäre Situation in der Ukraine. Er kündigte an, dass die südkoreanische Regierung weitere humanitäre Hilfe anbieten wolle.An dem Außenministertreffen nahmen neben den Ministern der 31 NATO-Mitglieder auch Vertreter ihrer indopazifischen Partner – Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland – sowie Schwedens und der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik teil.Vor dem Treffen wohnte Lee auch einer getrennten Zusammenkunft zwischen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und den Vertretern der asiatisch-pazifischen Partner bei. Lee sagte, dass durch die Teilnahme von Präsident Yoon Suk Yeol am NATO-Gipfel im vergangenen Jahr und den Südkorea-Besuch des NATO-Chefs in diesem Jahr Anlässe für die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten geschaffen worden seien.