Erstmals Ausklinken von Kurzstreckenrakete von Überschall-Kampfjet KF-21 erfolgreich getestet

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Überschall-Kampfjet KF-21 Boramae hat erstmals einen Test für das Ausklinken einer Luft-Luft-Rakete kurzer Reichweite erfolgreich absolviert.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) veröffentlichte am Mittwoch ein Video auf YouTube, das zeigt, wie der Prototyp 2 der KF-21 eine Luft-Luft-Rakete vom Typ AIM-2000 abfeuert.Der Test erfolgte am Dienstag über dem Südmeer Koreas.Wie verlautete, habe es während des Testflugs kein nennenswertes Problem gegeben.Die KF-21 hatte am 28. März mit einer Luft-Luft-Rakete mittlerer Reichweite vom Typ Meteor erstmals das Ausklinken einer Rakete erprobt.